قناة السويس تقرر استثناء اليخوت من رسوم خدمات الرباط والانوار الجديدة

قررت هيئة قناة السويس استثناء جميع اليخوت من تطبيق سريان المنشور رقم 1 لسنة 2024 والخاصة بتطبيق تعريفة خدمات الرباط والانوار بالأليه الجديدة، والذي كانت قد قررت فيه تحميل كل سفينة عابرة بمبلغ إجمالي ثابت وقدره 3500 دولار مقابل خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد سواء كانت الخدمة على السفينة أو من محطة أرضية.



حيث قررت هيئة القناة، تطبيق ما هو متبع حالياً قبل سريان المنشور طبقاً للائحة الملاحة طبعة ديسمبر 2020.

واعلنت الهيئة، سيتم إجراء تقييم مالي وفني سنوياً طبقاً لإحصائية اعداد اليخوت في حاله ما تراءت الحاجة الي التغيير وذلك مساهمة من هيئة قناة السويس وتشجيعاً للجهد المبذول من قبل الدولة المصرية والهيئة في التشجيع لسياحة اليخوت بالمراين والموانئ المصرية.

و يسري تطبيق القرارات الجديدة ابتداءً من 2024/5/1.

وكانت هيئة قناة السويس قد قررت تغيير آليات تقديم خدمات الرباط للسفن العابرة في القناة، لتكون من محطات أرضية موزعة على طول القناة، "شمعات الانتظار" وذلك اعتبارا من الأول من مايو المُقبل.

وأوضح المنشور الملاحي رقم 1 لسنة 2024 بإدارة التحركات، أن الهيئة ستزود خدمة الرباط على 30% فقط من سفن القافلة العابرة للقناة طبقا لمعايير محددة وهي السفن ذات المسطح المعرض للهواء الأكبر windage area، والسفن ذات الحمولة الأكبر.



كما تزود القناة خدمة الرباط للسفن ذات الغاطس الأكبر DRAFT، وللسفن ذات المسافات البينية "لا تزيد عن سفينتين"، بجانب سفن أخرى حسب ما تقرره هيئة قناة السويس.