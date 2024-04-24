عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الموجة الأقوى.. تحذير عاجل حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة | تفاصيل

الطقس
الطقس

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس اليوم الأربعاء ، حيث ترتفع الحرارة عن اليوم  بمقدار 2-3 درجات اضافية ليسود طقس شديد الحرارة تتجاوز الحرارة فيه قيم 42 - 43 درجة .

 

سيطرة كتلة شمالية

 

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له ، أنه بالتزامن مع الموجة شديد الحرارة هيكون بداية سيطرة كتلة شمالية باردة على الساحل الشمالي الغربي وعلى يوم الخميس أن تسيطر الكتلة الباردة على الأجواء فى الدلتا والوجه البحري والقاهرة وحتى بني سويف لتنخفض بــ 10 درجات كاملة. 

 

هبات ساخنة

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه من المتوقع  هبات رياح جنوبية ساخنة محملة بالرمال فى مناطق غرب الجمهورية (سيوة والواحات بالتحديد ) والحمد لله سيكون تأثيرها متوسط على مناطق الداخل والظهير الصحراوي للوادي والدلتا .

ونصح الدكتور محمد فهيم بالمحافظة على السلامة الشخصية مهم جداً بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طوية والإكثار من شرب السوائل .
 

وقال إن فصل الربيع ينتهي  بالتهاب الأجواء بموجة قياسية شديدة الحرارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى منذ الصيف الماضي ، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعملوا على رفع درجات الحرارة ، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية .

وأوضح أنه  ينتج عن المرتفع الجوي ونشاط الرياح  ارتفاع قياسي في درجات الحرارة اليوم الأربعاء على معظم الجمهورية وتستمر الخميس على جنوب الصعيد لتصل الحرارة فيها ما بين 42-43 ° م 

 

أهم النصائح 

وناشد بضرورة الالتزام بشرب كمية كتير من المياه ، مع  الاكثار بالخضروات و الفواكه و قلل او امنع الحاجات الحادقة و الكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم ، مع  عدم التعرض للشمس المباشرة تحت أى بند ويكون اللبس من القطن ويغطي اليدين ويتم ارتداء أغطية رأس بيضاء.

 

كما طالب بضرورة إخلاء السيارات من:
1- المواد القابلة للاشتعال.
2- زجاجات الكحول .
3- المشروبات الغازية.
4- اجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة.
5- العطور وبطاريات الاجهزة بشكل عام.
6- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط ( تهوية وتفريغ للهواء الساخن).

الطقس اهم النصائح الحرارة درجات الحرارة شديدة الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

الموجة الأقوى.. تحذير عاجل حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة | تفاصيل

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

ترشيحاتنا

المقاطعة أثرت علينا وخسرنا.. كبير تجّار السمك بالإسكندرية يكشف سبب ارتفاع الأسعار|فيديو

دعاء الوتر لنفسي.. مكتوب وكامل ومستجاب

بسبب الموجة الحارة.. 10 نصائح للمزارعين حتى يوم الجمعة |تعرف عليها

بعد تسجيل 250 ألف مولود خلال 72 يومًا.. نائبة تتقدم بطلب إحاطة بالبرلمان

تونس.. قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية

التموين: مقاطعة شراء السمك في بورسعيد بعد ارتفاع الأسعار شيء جيد للغاية|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير البطاطس الشيبسي مثل الجاهزة بالظبط

"صدى البلد" يكرم رنا سماحة بعد نجاحها في رباعيات مسلسل رحيل

السرطان وآلام الظهر.. اليوجا علاج لأخطر الأمراض

بجمبسوت أبيض.. مي عمر تستعرض أنوثتها في «الحكاية» مع عمرو أديب|شاهد

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ