الموجة الأقوى.. تحذير عاجل حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة | تفاصيل

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء ، حيث ترتفع الحرارة عن اليوم بمقدار 2-3 درجات اضافية ليسود طقس شديد الحرارة تتجاوز الحرارة فيه قيم 42 - 43 درجة .

سيطرة كتلة شمالية

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له ، أنه بالتزامن مع الموجة شديد الحرارة هيكون بداية سيطرة كتلة شمالية باردة على الساحل الشمالي الغربي وعلى يوم الخميس أن تسيطر الكتلة الباردة على الأجواء فى الدلتا والوجه البحري والقاهرة وحتى بني سويف لتنخفض بــ 10 درجات كاملة.

هبات ساخنة

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه من المتوقع هبات رياح جنوبية ساخنة محملة بالرمال فى مناطق غرب الجمهورية (سيوة والواحات بالتحديد ) والحمد لله سيكون تأثيرها متوسط على مناطق الداخل والظهير الصحراوي للوادي والدلتا .

ونصح الدكتور محمد فهيم بالمحافظة على السلامة الشخصية مهم جداً بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طوية والإكثار من شرب السوائل .



وقال إن فصل الربيع ينتهي بالتهاب الأجواء بموجة قياسية شديدة الحرارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى منذ الصيف الماضي ، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعملوا على رفع درجات الحرارة ، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية .

وأوضح أنه ينتج عن المرتفع الجوي ونشاط الرياح ارتفاع قياسي في درجات الحرارة اليوم الأربعاء على معظم الجمهورية وتستمر الخميس على جنوب الصعيد لتصل الحرارة فيها ما بين 42-43 ° م

أهم النصائح



وناشد بضرورة الالتزام بشرب كمية كتير من المياه ، مع الاكثار بالخضروات و الفواكه و قلل او امنع الحاجات الحادقة و الكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم ، مع عدم التعرض للشمس المباشرة تحت أى بند ويكون اللبس من القطن ويغطي اليدين ويتم ارتداء أغطية رأس بيضاء.

كما طالب بضرورة إخلاء السيارات من:

1- المواد القابلة للاشتعال.

2- زجاجات الكحول .

3- المشروبات الغازية.

4- اجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة.

5- العطور وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

6- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط ( تهوية وتفريغ للهواء الساخن).