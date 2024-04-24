مهيب عبد الهادي يكشف موقف إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي موقف نجم الاهلي امام عاشور من الرحيل عن الفريق عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و قال مهيب : إمام عاشور بيتلقي عروض جادة و لكنة مش ملك نفسه حتي ينتهي عقدة مع الاهلي .

و أضاف : هو لم يتحدث في مثل هذة الامور حتي الان ، و لكن مفيش مشكلة تمنعة لانه محترف.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التيأقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فىالكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودةالجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.