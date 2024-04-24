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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أمير هشام تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع لجنة التخطيط داخل النادي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: محمود الخطيب اجتمع مع لجنة التخطيط داخل النادي لمناقشة ملف كرة القدم.

 وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التيأقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فىالكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودةالجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

الخطيب - الأهلي اجتماع الخطيب لجنة التخطيط بالأهلي

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