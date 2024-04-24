نصف العدد بالقاهرة .. مصر الثانية إفريقيًا في عدد الأثرياء

كشف تقرير حديث من شركة "هينلي آند بارتنرز" العالمية المتخصصة في مجال الإقامة والمواطنة عن طريق الاستثمار، أن مصر تأتي في المرتبة الثانية إفريقيًا من حيث عدد الأثرياء.

وحسب قناة “العربية”، قال التقرير إن مصر يقطنها أكثر من 15700 مليونير، نصف العدد تقريباً وبالتحديد 7200 شخص ثرواتهم تتجاوز مليون دولار يسكن عاصمتها القاهرة، بالإضافة إلى 52 "سينتيمليونير" أو – مليونيرات تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار – منهم 30 سينتيمليونير في القاهرة.

ووصف التقرير، القاهرة، بأنها واحدة من أهم مدن العالم تاريخيًا، فهي موطن لعدد أكبر من المليارديرات والملايين من أي مدينة أفريقية أخرى، ولكنها تحتل المرتبة الثالثة فقط من حيث عدد الأثرياء.

وتشمل الأجزاء الغنية في القاهرة الكبرى الزمالك، وجاردن سيتي، ونيو جيزة.

ويقطن مصر 7 مليارديرات على قائمة فوربس لأغنى أثرياء العالم، 4 منهم في القاهرة وحدها.