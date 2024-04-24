الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون يحظر تيك توك في هذه الحالة

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون من شأنه أن يحظر تطبيق تيك توك في حال عدم بيعه.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، جاء التصويت بأغلبية ساحقة، حيث صوت 79 عضوا في مجلس الشيوخ لصالحه مقابل 18 ضده.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب السبت الماضي، بهامش 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا، كجزء من حزمة المساعدات الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وسوف تشق طريقها الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال في السابق إنه سيوقع التشريع.

ويمنح القانون الجديد شركة ByteDance عامًا لبيع تيك توك لشركة مقرها الولايات المتحدة، وإلا سيواجه التطبيق حظرًا كاملاً من متاجر التطبيقات الأمريكية.

وأوضح رئيس السياسة العامة في تيك توك للأمريكتين، مايكل بيكرمان، أن الشركة ستحارب التشريع في المحكمة.