لن نتسامح مع أي ترهيب.. رئيسة جامعة كولومبيا تدعو لتفكيك مخيمات المتظاهرين

دعت رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية مينوش شفيق إلى “المضي قدما في خطة لتفكيك” المخيم المناهض لإسرائيل الذي أقامه المتظاهرون المؤيدون لفلسطين في حرم مانهاتن.

وقالت شفيق في رسالة اليوم الأربعاء إنها حددت موعدا نهائيا عند منتصف الليل لمنظمي الاحتجاج من الطلاب وممثلي رابطة آيفي ليج للوصول إلى هناك في اتفاق بشأن المحادثات الجارية.

وأضافت أنها "تدعم بشكل كامل أهمية حرية التعبير، وتحترم الحق في التظاهر، وتدرك أن العديد من المتظاهرين تجمعوا سلميا"، مستطردة “ومع ذلك، فإن المخيم يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، ويعطل الحياة في الحرم الجامعي، ويخلق بيئة متوترة ومعادية في بعض الأحيان للعديد من أعضاء السلك الأكاديمي”.

وأشارت: "من الضروري أن نمضي قدمًا في خطة لتفكيكها"، لافتة إلى أن المفاوضات مستمرة منذ عدة أيام “لمناقشة أسس تفكيك المعسكر وتفريقه واتباع سياسات الجامعة في المستقبل”.

وقالت بعد إعلان الموعد النهائي في منتصف الليل: "آمل بشدة أن تنجح هذه المناقشات"، مضيفة "إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين علينا النظر في خيارات بديلة لإخلاء المخيم واستعادة الهدوء في الحرم الجامعي حتى يتمكن الطلاب من إكمال الفصل الدراسي والتخرج".

وتابعت قولها: “أريد أيضًا أن أوضح أننا لن نتسامح مع أي سلوك ترهيب أو مضايقة أو تمييز. نحن نعمل على تحديد هوية المتظاهرين الذين انتهكوا سياساتنا ضد التمييز والتحرش، وسيتم إخضاعهم للإجراءات التأديبية المناسبة. الحق في الاحتجاج ضروري ومحمي في كولومبيا، لكن المضايقة والتمييز يتناقضان مع قيمنا وإهانة لالتزامنا بأن نكون مجتمعًا يسوده الاحترام المتبادل واللطف".