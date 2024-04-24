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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين أمام منزل شومر| فيديو

اعتقال متظاهرين
اعتقال متظاهرين

اعتقلت الشرطة الأمريكية، متظاهرين مؤيدين لفلسطين أثناء تجمعهم خارج منزل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر.

وأظهر مقطع فيديو متداول، اعتقال الشرطة الأمريكية، متظاهرين مؤيدين لفلسطين أثناء تجمعهم خارج شومر.

وتجمع متظاهرون مؤيدون لفلسطين خارج منزل شومر في بروكلين للاحتجاج.

وبحسب ما ورد تقوم الشرطة الآن باعتقالات جماعية مع سيطرة المتظاهرين على الشوارع.

وقبل وقت قصير من الحدث، دعا المنظمون شومر إلى “التوقف عن تسليح إسرائيل”.

وقال منظمو الاحتجاج: “سيواجه المئات خطر الاعتقال بينما يطالبون السيناتور شومر، الذي تحدث مؤخرًا بشكل حاد ضد نتنياهو، باتخاذ الخطوة التالية والتوقف عن تسليح إسرائيل”.

وفي وقت سابق، شكر شومر رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتمريره مشروع قانون التمويل لأوكرانيا وإسرائيل.

الشرطة الأمريكية تشاك شومر منزل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ

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