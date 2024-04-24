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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يناقش إنشاء شركة مساهمة لإدارة جمع ونقل المخلفات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة مساهمة لإدارة وجمع المخلفات الصلبة بالمحافظة وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك، لتكون فكرة جديدة لتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق أكبر قدر من المرونة في تعيين العمالة وتحفيزهم في إطار التعاون بين المحافظة ووزارة البيئة ممثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه المحافظة في إدارة المخلفات الصلبة، مما دفعها إلى اتخاذ خطوة إنشاء شركة مساهمة للتغلب على هذه المعوقات والتي من بينها نقص العمالة ونقص موارد صيانة المعدات وصعوبة تمويل مشاريع النظافة وعدم وجود نظام فعال لإدارة النفايات. 


وأضاف المحافظ أيضا أن الهدف من تأسيس الشركة هو وضع نظام أساسيّ ولوائح ونُظم داخلية للموارد البشرية وربط الحوافز بالأداء، إلى جانب تصحيح الهياكل المالية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، مما يُيسر عمليات التخطيط والرقابة والمساءلة، وإيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهي وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة .


وأضاف المحافظ أن قانون الاستثمار رقم 197 سنة 2015 وقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 يسمح للمحافظات بإنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص لإدارة الخدمات العامة، بما في ذلك إدارة وجمع المخلفات الصلبة وسيتم رفع مذكرة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لعرض المقترح للموافقة عليه. وبمجرد الحصول على الموافقة، ستبدأ المحافظة في تنفيذ خططها لإنشاء الشركة.


وأكد المحافظ أنه من المتوقع أن تساهم شركة المساهمة لإدارة وجمع المخلفات الصلبة في تحسين منظومة النظافة في مدن المحافظة المختلفة من خلال زيادة كفاءة إدارة المخلفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة وخفض تكلفة الخدمات وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى الحفاظ على المعدات وزيادة كفائتها .

القليوبية خطة التنمية المستدامة خلق فرص عمل جديدة رؤية مصر 2030 ادارة المخلفات الصلبة

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