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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: خطة للارتقاء بمهارات الكوادر من العناصر البشرية

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة لديها خطة واضحة للارتقاء المستمر بمهارات كوادرها من العناصر البشرية، ترتكز على محورين متوازيين أولهما ابتعاث الكوادر للخارج للإطلاع على كل ماهو جديد في عالم الرعاية الطبية، وثانيهما استقدام الخبرات لتناقل وتبادل المعارف والوقوف على آخر التطورات والمستجدات العالمية.


جاء ذلك خلال تكريم الكوادر الطبية المتميزة بهيئة الرعاية الصحية لتميزهم في التدريب المكثف بمختلف التخصصات بدولة إيطاليا، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة.


وذكرت هيئة الرعاية الصحية - في بيان اليوم الأربعاء أن التكريم يأتي كأحد ثِمار برامج التعاون مع الجانب الإيطالي والممتدة منذ عام 2020 وحتى الآن، حيث تم تكريم 16 طبيبا تم ابتعاثهم إلى دولة إيطاليا في تخصصات القلب والأوعية الدموية وجراحة الصدر وقلب الأطفال وقلب الكبار والأشعة التداخلية وجراحة العظام، والنساء والتوليد، مشيرًا إلى تدريب الكوادر المتميزة بعدد من المستشفيات الدولية بدولة إيطاليا أبرزها مستشفيات سان رفائيل (San Raffaele)، وجروب سان دوناتو( San Donato policlinico).


وثَمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود الفرق الطبية المتميزة من هيئة الرعاية الصحية الذين أثبتوا كفاءة وجدارة خلال البرامج التدريبية المتطورة، مثنيًا على الشراكة مع إيني الإيطالية، التي تعزز بدورها استراتيجية الهيئة الرامية للاستثمار في العنصر البشري، وذلك بما يسهم في تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين، ويدعم الوصول للمستهدف من رؤية "مصر 2030".


وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن تأهيل الفرق الطبية يُعد رحلة نحو تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وأضاف: استراتيجية الهيئة لتطوير المهارات الإكلينيكية لدى الأطقم الطبية ترتكز بشكل أساسي على البعثات الطبية للخارج، لافتًا أن للهيئة العديد من البرامج التدريبية الخارجية الممتدة مع عدد من الدول الأوروبية.


وأشار البيان إلى أنه ضمن برامج التعاون مع إيني الإيطالية، تم تدريب 170 كادرا طبيا من العاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، بهدف تبادل المعرفة مع ذوي الخبرات العالمية في مجالات قلب أطفال والعظام وفسيولوجية كهربة القلب، والأوعية الدموية والأورام والتميز الإداري في تشغيل المنشآت والأمراض المعدية، وكذلك تم تدريب الفرق التمريضية في مجالات الرعاية المركزة والعمليات ورعاية مرضى السكر وقسطرة القلب، وذلك بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في الرعاية الصحية بما يُثقِل خبرات الفرق الطبية من القوى البشرية لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

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