تطوير تقنيات جديدة لإنتاج محاصيل تتكيف مع ظروف البيئة الصحراوية| تفاصيل

قام فريق بحثى ممثلا لمركزى البحوث الزراعي ةوبحوث الصحراء ومديرية الزراعة بجنوب سيناء بمتابعة الحقول الارشادية لمحصول القمح والنماذج الإرشادية لمشروعات الانتاج الحيوانى والدواجن بمدينة طور سيناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات القياده السياسية بشأن توحيد الجهود لتنفيذ تنمية حقيقية بناء على الاحتياجات الفعلية للمواطنين وبناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات البحثية والإدارية التابعة للوزارة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ومتابعة مراحل التنفيذ على أرض الواقع وتحت إشراف د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وقال الدكتور محمد شطا مدير عام الزراعه بجنوب سيناء إن الجولة التفقدية شملت المشروعات الزراعية والحيوانية الهامة في منطقة طور سيناء، وذلك بهدف تقييم تقدم هذه المشروعات وتحديد فرص تحسينها وتعزيز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

فى ذات السياق أكد الدكتور ايهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء التابعه لمركز بحوث الصحراء على أهمية الدور الذى تقوم به المراكز البحثية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المناطق الصحراوية حيث تساهم هذه المراكز في تطوير تقنيات زراعية جديدة تتكيف مع ظروف البيئة الصحراوية، مما يساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين كما تعمل على نشر الوعي بأهمية استخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة العضوية، مما يساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

فى حين أكد الدكتور أحمد القط استاذ المحاصيل بمركز البحوث الزراعيه بأن الجولة تضمنت زيارة حقول القمح التي قام بزراعتها فريق البحث التابع لمركز البحوث الزراعية، ضمن أنشطة الحمله القومية للنهوض بمحصول القمح والتنمية الشامله بسيناء الممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وذلك في إطار سعي المركز لتطوير أصناف قمح جديدة تتكيف مع ظروف البيئة الصحراوية وتتمتع بإنتاجية عالية.

وقد ناقش الفريق خلال الزيارة التحديات التي تواجه زراعة القمح في طور سيناء، وسبل التغلب عليها من خلال البحث العلمي والتطبيق العملي وأثمرت جهود الفريق البحثي في تحقيق نتائج مبشرة لزراعة القمح في طور سيناء، حيث أظهرت الحقول نموًا قويًا للمحصول، .

وصرح الدكتور أحمد الحاوى استاذ فسيولوجيا الحيوان ومدير مشروع تحسين سبل العيش المستدام والتنمية الأقليمية بجنوب سيناء والممول من منظمة الفاو بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء بأن الجولة شهدت تسليم نماذج مشروعات الإنتاج الحيواني (الدواجن والأرانب) في منطقة طور سيناء، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الفاو حيث تهدف هذه المشروعات إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية في المنطقة من خلال رفع وعى المربيين، وتحسين مستوى المعيشة.

و اطلع الفريق على سير العمل في هذه المشروعات، وناقش مع المزارعين التحديات التي تواجههم وسبل تحسينها. وتساهم هذه المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي في طور سيناء، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.