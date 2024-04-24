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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

البلوجر
البلوجر

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات مع البلوجر نادين طارق، لاتهامها ببث فيديوهات مخلة بالآداب العامة تتضمن ألفاظ وعبارات خادشة للحياء بما يتضمن تعدى على قيم المجتمع المصري.

تفاصيل ضبط البلوجر نادين طارق في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على البلوجر نادين طارق بعد رصد مقاطع فيديو لها تحتوى على إشارات وإيحاءات منافية للآداب العامة حيث تم الكشف عن هوية الفتاة والتي تبين أنها تدعى نادين طارق.

وردت معلومات أكدتها التحريات الأمنية لأجهزة مباحث الجيزة، بقيام بلوجر شهيرة تدعى نادين طارق بنشر مقاطع فيديو فاضحة تتضمن عبارات وألفاظ خادشة للحياء ومخلة بالآداب العامة وجرى ضبط المتهمة بعد تشكيل فريق بحث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط المتهمة نادين طارق وبفحص هاتفها المحمول تبين احتوائه على العديد من مقاطع الفيديو التي تم بثها على منصة التواصل الإجتماعي والمتضمنة فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتهمة تدعى آية طارق شهيرة بـ نادين طارق بالغة من العمر 32 عاما مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام واعتادت إثارة الجدل من خلال مقاطع الفيديو التي تقوم بإذاعتها عبر منصة التواصل الإجتماعي.

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مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

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