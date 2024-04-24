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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

السبت.. الأوبرا تنظم ندوة لمناقشة كتاب "الشيخ والفيلسوف" بمعهد الموسيقى العربية

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ندوة في إطار نشاطها الثقافي والفكري لمناقشة كتاب "الشيخ والفيلسوف" للدكتور شريف الشوباشي، وذلك في السابعة مساء يوم السبت، بمعهد الموسيقى العربية.


وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان، أصدرته اليوم الأربعاء- أنه من المقرر أن يحضر الندوة كل من الإعلامي الدكتور خالد منتصر والدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر، ويديرها الإعلامي محمد الغيطي، مشيرة إلى أن كتاب الشيخ والفيلسوف يتناول في إطار روائي الصراع بين الدين كحقيقة كونية ثابتة وبين الفلسفة كوسيلة عقلية، ويلقي الضوء على العديد من القضايا المهمة؛ منها الحرية والأخلاق والمعرفة.


ونوهت الأوبرا بأن الدكتور شريف الشوباشي كاتب صحفي تنويري بارز، له العديد من المؤلفات والدراسات الفكرية الصادرة باللغة العربية وترجم بعضها إلى لغات أخرى منها الفرنسية والإيطالية.

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