جامعة جنوب الوادى توفر خدمة تعليمية لأبناء مصابى فلسطين بجميع المراحل التعليمية

وجه رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، بتوفير خدمة تعليمية جيدة من فصول دراسية مؤقتة للأطفال الفلسطينيين المرافقين لذويهم في سن رياض الأطفال والمدارس في المراحل التعليمية المختلفة لهم داخل أروقة الجامعة، لمساعدتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية، وتقديم منهج تعليمي يناسب الأعمار المختلفة، وتجهيز قاعات دراسية بمبنى المدينة الجامعية مكان إقامتهم، مع الاهتمام بالجانب النفسي.



جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، مع أعضاء اللجنة التنسيقية، التي قام بتشكيلها لرعاية الأشقاء الفلسطينيين المصابين ومرافقيهم، والبالغ عددهم 24 من مصابي الأشقاء الفلسطينيين، و38 من مرافقيهم، بحضور الدكتور محمود عبد العال، مدير مستشفى الطوارئ الجامعي، والدكتور عبد الرحمن رضوان، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة بدرية حسن، وكيل كلية التربية النوعية، وطروب طلبة، أمين الجامعة المساعد، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، وأعضاء اللجنة المشكلة من لفيف من القيادات الإدارية بالجامعة ومندوب مديرية المالية بالجامعة.

وأكد عكاوي حرص الجامعة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير الرعاية الكاملة للأشفاء الفلسطينيين؛ بمستوى يليق بمكانة الدولة المصرية.

وقال إن اللجنة التنسيقية جرى تشكيلها على النحو التالي، الإدارة المركزية للجنة التنسيقية وفريق الرعاية الطبية، وفريق الرعاية الاجتماعية وفريق الخدمة التعليمية.

وأوضح أن اللجنة ستقوم بتنفيذ أي مهام في سبيل تحقيق النتائج المرجوة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين مع استمرارها في تقديم الخدمات الصحية للأشقاء الفلسطينيين المصابين الذين استقبلتهم مستشفيات قنا الجامعية مطلع الأسبوع الجاري، وكذلك الاهتمام بمرافقيهم داخل الجامعة.

واستمع رئيس الجامعة إلى تقرير مفصل من أعضاء اللجنة عن الخدمات، التي تم تقديمها، مقدما شكره لأعضاء اللجنة عن الجهد المبذول الذي قدم للأشقاء الفلسطينيين ومرافقيهم.