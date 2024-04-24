عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي كبير: الجيش جاهز لاجتياح رفح وبانتظار إشارة المستوى السياسي

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نقلت وكالة رويترز الأمريكية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير، قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بجميع الاستعدادات اللازمة لبدء العمليات العسكرية في مدينة رفح واجتياحها جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن العملية ستبدأ بمجرد حصوله على موافقة المستوى السياسي.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في تقرير لها مساء الثلاثاء، إنه بعد أشهر عديدة من التأجيلات والمناقشات والضغوط الدولية والنقاشات السياسية، يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لبدء العملية العسكرية في رفح قريبا جدا.

وأضافت الصحيفة أن القرار الذي قد يتغير تبعا للتطورات، تم قبوله أخيرا بعد أن ردت حركة حماس قبل بضعة أيام على اقتراح الولايات المتحدة بشأن صفقة تبادل الأسرى، وأشار الموساد حينها إلى أن رد حماس "يثبت أن  يحيى السنوار زعيم حركة حماس في قطاع غزة لا يريد صفقة إنسانية وعودة الرهائن ويواصل استغلال التوتر مع إيران ويسعى لتوحيد الساحات وتصعيد شامل في المنطقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ستنسق أيضًا مع الدول التي لها مصلحة في كل ما يتعلق بعملية الجيش الإسرائيلي.

ورجحت الصحيفة أنه قبل العملية الكبيرة في رفح، سينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات أولية في المنطقة وبعد ذلك سيبدأ إخلاء السكان.

اجتياح رفح مسؤول أمني إسرائيلي العمليات العسكرية في مدينة رفح جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

2.4 مليون يورو.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك

تعليق ناري لـ عمرو الدرديري بشأن إيقاف القيد بنادي الزمالك

ترشيحاتنا

أردوغان: ما يجري في غزة ظلم لا نظير له.. ونتنياهو يهدد أمن المنطقة

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل دمرت المنشآت الصحية بغزة وحولتها لمقابر جماعية

الحر الشديد.. هدى النبي والصحابة في التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

سي إن إن: جيل الشباب في أمريكا يعارض دعم بلاده لإسرائيل

بيان عاجل من حماس بشأن طلب نقل قياداتها من قطر إلى سوريا

بشأن تعاطي المنشطات.. مفاجأة مثيرة في تقرير الطبيب الشرعي بشأن طبيب التجمع الخامس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرىء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان إليسا خلال حفلها الأخير

7 أسباب وراء إصابة الأطفال الرضع بالصفرا بعد الولادة.. فما هي؟

مكشوف البطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها

فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ