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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مستشفى النجوم.. نوال الكويتية تعلق أنشطتها الفنية.. وتامر ضيائي يخضع لعملية قسطرة بالقلب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية دخول عدد من النجوم المستشفى بعد تعرضهم لوعكة صحية آخرها الفنان تامر ضيائى والذى تعرض لجلطة فى القلب واضطرت اسرته لدخوله المستشفى لإجراء جراحة عاجلة.

 

تامر ضيائى 

ودخل تامر ضيائى المستشفى لعمل قسطرة بالقلب وتركيب دعامة وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة واصابته بجلطة مفاجئة

وقد أعلن الفنان تامر ضيائي، مروره بوعكة صحية أدت إلى إصابته بجلطة مفاجئة، نقل على أثرها لأحد المستشفيات الكبرى، مطالبا متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الوعكة في أقرب وقت ويعود لجمهوره من جديد.

وكتب تامر ضيائي منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أعلن من خلاله تعرضه لجلطة، قائلا: “بداية جلطة دعواتكم”.

 

محمود بشير


وأيضا من الفنانين الذين تعرضوا لوعكة صحية خلال الفترة الماضية الفنان محمود بشير والذى يعاني من مشاكل فى التنفس وحساسية بسبب التدخين

ويمكث الفنان محمود بشير والذى اشتهر بتقديم أدوار ثانوية فى العديد من الأعمال فى المنزل لتلقى العلاج، حيث يعاني من هذا المرض منذ حوالي ستة أشهر.


نوال الكويتية


وأيضا تعرضت صباح اليوم الفنانة نوال الكويتية لازمة صحية مفاجئة أدت إلى تأجيل أعمالها الفنية وحفلاتها التي كانت تستعد لها مع شركة روتانا

وأعلن خبر مرضها الشركة المنتجة لها وهي روتانا للصوتيات والمرئيات وكتبت على حسابها الرسمي: تعرضت الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية.. كل التمنيات للفنانة القديرة بالشفاء العاجل والعودة إلى مزاولة نشاطها الفني المنتظر


عبير صبري

وبدأت الفنانة عبير صبري فى التحسن بعد أزمتها الصحية الأخيرة وظهرت مساء أمس فى احتفالية مركز راشد لذوي الهمم فى اول ظهور لها بعد تحسن حالتها الصحية وقالت عبير فى لقاء مع بوسي شلبي أن ما تعرضت له الفترة الماضية كانت نتيجة التوتر والضغط العصبي ولازالت تعاني منه إلا أنها فى مرحلة التعافي وتجاوز هذه الأزمة.

تامر ضيائى محمود بشير نوال الكويتية مستشفى النجوم

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