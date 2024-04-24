دعاء الامتحانات.. اللهم يا معلم موسى علمني ويا مفهم سليمان فهمني

دعاء الامتحانات، تتعدد الأدعية والأذكار التي يتم استخدامها في الامتحانات، حيث يعتبر الكثير من الناس الدعاء وسيلة فعالة للحصول على الدعم الإلهي والهداية لتحقيق النجاح والتفوق في الامتحانات ويعد دعاء الامتحانات أداة مساعدة مهمة للطلاب والطالبات خلال فترة الامتحانات، وقد يساعد استخدامها في تقليل مستوى التوتر والقلق وزيادة التركيز والثقة بالنفس ودعاء الامتحانات ذكر فيها العلماء الكثير ومن بين الأدعية التي يتم استخدامها خلال الامتحانات ما يلي.



-اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

-اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك

1- الدعاء قبل البدء في الامتحان: يتم فيه الدعاء لله تعالى بالتوفيق والنجاح في الامتحان، والاستعانة به للتغلب على الصعاب والعثرات.

2- الدعاء لله تعالى بعد الانتهاء من الامتحان: يتم فيه الدعاء لله تعالى بالقبول والنجاح في الامتحان وتحقيق الدرجات المرجوة.

3- الدعاء لله تعالى للحفظ والتذكر: يتم فيه الدعاء لله تعالى بالتيسير على حفظ المواد الدراسية والتذكر السريع خلال الامتحان.

4- الدعاء لله تعالى للتخفيف من التوتر: يتم فيه الدعاء لله تعالى بالتخفيف من التوتر والقلق الذي يمكن أن يؤثر على الأداء العام في الامتحان.

5- الدعاء لله تعالى للثقة بالنفس: يتم فيه الدعاء لله تعالى بزيادة الثقة بالنفس والقدرة على التحكم في الأفكار السلبية والتركيز على الأهداف المرجوة.

6- الدعاء لله تعالى بالتيسير والتوفيق: يتم فيه الدعاء لله تعالى بالتيسير والتوفيق في كل أمر، بما في ذلك الامتحانات والاختبارات.

دعاء الامتحانات والنجاح

يعتبر الدعاء من العبادات الهامة التي يقوم بها المسلم، ويستحب أن يدعو الله في جميع الأوقات والمناسبات، ومن بين هذه المناسبات هي الامتحانات، دعاء الامتحانات والنجاح يستحب أن يردده الطالب عندما يمر الطلاب بفترة الامتحانات، خاصة وأن الكثير من الطلاب يشعرون بالقلق والتوتر والخوف، ويحتاجون إلى الدعاء لله ليساعدهم على تجاوز هذه الفترة بسلام ونجاح.

ومن أهم الأدعية التي يستحب قولها للطلاب عند الامتحانات "رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا"، وهذا الدعاء يدل على طلب العلم والفهم وزيادة الإدراك، ويتضمن طلب الله تعالى للطالب بالمعونة والنجاح في الامتحان.

- "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا"، وهذا الدعاء يدل على الإعتماد على الله في كل الأمور وطلب النجاح منه، وهو يعطي الطالب الثقة بالنفس والإصرار على النجاح.

- "رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ"، وهذا الدعاء يدل على طلب مغفرة الذنوب ورحمة الله، ويعطي الطالب الثقة بأن الله سيساعده ويغفر له في حالة عدم تحقيق النجاح في الامتحان.

- "اللَّهُمَّ لا تَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلا إِلى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَأَجِرْنِي مِنْ شَرِّ مَا يَجِدُنِي"، وهذا الدعاء يدل على طلب الحماية من شر الأعداء والشياطين.

-اللهم إني أسألك بعلمك الذي علمت به الأشياء، وبقدرتك التي قدرت بها الأمور، وبعزتك الّتي لا يعجزها شيء، وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تجعلني قادرًا على حفظ ما درسته وفهم ما علّموني واجعل امتحاني سهلاً ومباركًا وان يكون النجاح حليفي والتوفيق من نصيبي، ولا تجعل الخطأ والنقصان في حقي أو في حق زملائي.

-اللهم اني أستودعك كل شيء، فاجعلني على القيام بواجبي بكل اتقان واجعل لساني رطبًا بذكرك وارزقني الذكر الكثير والشكر الجزيل، واجعل عملي خالصاً لوجهك الكريم، وان تكون رحمتك وعفوك هما دائما معي.

دعاء للامتحان قصير

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

اللهم إنى اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.

اللهم نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قنا شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، وذكرا طويلا ، ورزقا وفيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي شعري نورًا، وفي عظامي نورًا، وفى دمي نورًا، ونورًا من خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا، واجعل لي نورًا. اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

"ربي افتح لي أبواب حكمتك، وأنشر عليّ من رحمتك.

وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين

"نسألك يا ودود يا لطيف أن تكتب لنّا النجاح، اللهم إن من توكل عليك فلن يخيب..

ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك، فقد هُدي إلى صراط مستقيم".

يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد أشرف المرسلين، على الله عليه وسلم، أسألك أن تكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم