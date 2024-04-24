محافظ بني سويف يتابع مع التعليم خطة استعدادات عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولي قطاع التعليم، خطة استعدادات المديرية لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023/2024 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتي تبدأ بامتحانات صفوف النقل اعتبارا من 8 مابو المقبل 2024، طبقا للخريطة الزمنية الواردة من الوزارة

حيث يؤدي ما يزيد عن 532 ألف و600 طالبا وطالبة الامتحان بمختلف المراحل ، بواقع (239 ألف تلميذاً وتلميدة بالابتدائي من "الصف الرابع إلى السادس " في 695 مدرسة ( رسمي ، لغات ، خاص )و 146 ألف و338 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي في 453 مدرسة ، 34 ألف و413 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام " نظامي وخدمات " خلال 92 مدرسة ونحو 53 ألف و 758 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني للتعليم الثانوي الفني بمختلف نوعياته ( صناعي ، زراعي ، تجاري ) خلال 55 مدرسة،بجانب ما يزيد عن 59 ألف و600 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية.

وأشار هاني عنتر وكيل الوزارة ،إلى عقد اجتماع تحضيري لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات اللازمة لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وذلك بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية محمد رمضان مدير عام التعليم العام ،والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية ،المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني ،عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومديري ووكلاء إدارات التعليم وأمن المديرية ومديري المراحل والإدارات النوعية

وخلال الاجتماع ، تم استعراض التعليمات والإجراءات التي يتم من شأنها ضبط سير الامتحانات ، والتأكيد على أهمية معاينه مقار لجان سير الامتحانات والتأكيد على صلاحيتها ، مع أهمية تضافر الجهود وتعاون كافة أطراف المنظومة وبذل المزيد من الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب، بالإضافة الى الإشارة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بإدارات التعليم لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر إلى جانب متابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة ،

كما نوه وكيل الوزارة إلى الالتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بامتحان الشهادة الإعدادية ، تضمنت التنسيق مع الجهات المختلفة من الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لتذليل كافة العقبات وخروج الامتحانات بالشكل المطلوب ، والتشديد على حظر اصطحاب الملاحظين والطلاب التليفون المحمول داخل اللجان ،واتخاذكافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في مختلف الامتحانات سواء سنوات النقل أو الشهادة الاعدادية ، مشيراً إلى تم إعداد والإعلان عن جداول الامتحانات طبقاً للخطة الزمنية، مع مراعاة المناسبات سواء الأعياد الوطنية أو الدينية التي تتزامن مع أيام الامتحانات