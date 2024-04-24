مع أصدقائكم الزمالكاوية | خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للأهلاوية

نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب الغندور :"الي كل اصدقائي الأهلاوية كل سنة وانتم طيبين ومنافسين أقوياء علي كل البطولات مع أصدقائكم الزملكاوية ذكري تأسيس نادي كبير النادي الأهلي".

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة عائلة الأهلي بعيد ميلاد النادي الـ 117 منذتأسيسه عام 1907.

وقال الخطيب في تهنئته: "كل سنة والنادي الأهلي .. أعظم نادٍ في الكون .. كل سنة والنادي الأهلي، الرائد، والمُعَلِم .. ودايمًا رقم واحد، وهيفضل بإذن الله رقم واحد .. 117 عامًا مرت على إنشاء نادينا، صاحب الفضل بعد ربنا سبحانهوتعالى.. وهنا أتوجه بالتحية إلى رمز الأهلي خالد الذكر.. "عمر بك لطفي" صاحب فكرة تأسيس النادي.. وكل التحيةلمجالس إدارات الأهلي السابقة التي ساهمت جميعها في رفعة شأن النادي وتطويره، ووضعه في المكانة التي تليقبقيمته وتاريخه. التهنئة واجبة ومستحقة لعائلة الأهلي.. الأعضاء .. والجماهير.. الداعم والسند، «جمهوره ده حماه» .. أيضًا أتوجه بالتحية إلى منظومة العمل بالنادي، زملائي في مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمدربين واللاعبينوالموظفين والعاملين، الذين تقع عليهم المسئولية في الوقت الحالي.. ولابد أن يستمروا في العمل بكل تفانٍ وإخلاص، وأنيبذلوا أقصى ما لديهم حتى يبقى الأهلي في المقدمة دائمًا.كل سنة والنادي الأهلي شامخ بقيمه ومبادئه .. كل سنةومصر بلدنا في خير وأمن وسلام".







