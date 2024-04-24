شعبة المصورين: الفنان ملك جماهيره وتصوير جنازته ضرورة ولكن تتم طبقا لأخلاقيات

علق عمرو نبيل مؤسس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين على اجتماع نقيبا المهن التمثيلية والصحفيين.

وقال عمرو نبيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور" انه يوجد خلط كبير بين المصور الصحفي المحترف وبين ما يعرف باسم صحافة المواطن وبينهم البلوجر ومن يصورون بتليفوناتهم الشخصية.

وتابع:"اللي بيقدم صحافه المواطن ده بيكون مبسوط جدا وهو بيصور شخصيه ما وهو بيصرخ او حزين للغاية على شخص قريب لانه بيعلي المشاهدات عنده".

وأضاف مؤسس شعبة المصورين الصحفيين قائلا:" الاعلام بطبعه من اهم العناصر اللي صنعت الفنان والممثل في بدايته بيكون في امس الحاجه ان صورته تطلع على غلاف او يتكتب خبر عنه".

الفنان

وأوضح: الفنان ليس ملك نفسه وانما ملكا لجماهيره ووجود الأعلام لتغطية الجنازات امر لا جدال فيه وضروره ليس في مصر فقط بل في العالم اجمع.

وأضاف مؤسس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين: تصوير الجنازات يجب أن يكون بضوابط واخلاقيات ،معقبا:" نتمنى تجريم تصوير مشاهد الدفن نفسها".