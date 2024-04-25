هشام عبية يكشف سر ظهور الشيخ خالد الجندي في مسلسل "صلة رحم"|فيديو

قال السيناريست وكاتب مسلسل صلة رحم محمد هشام عبيه، “ الدين داخل في قرارات أغلب المصريين مهما اختلفت طبقاتهم الاجتماعيه وان الدين متغلغل في الشعب المصري حتى لو هيعمل شر هيعملوا بس بيحب يعرف رأي الدين”

وأضاف عبيه في مقابله حصريه لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الاعلاميه انجي انور على قناه اي تي سي الفضائيه، أن أراء الشيخ خالد الجندي لينة وليست عنيفه اوحاده حتى لو الموضوع مش مقبول واني من مميزات الشيخ خالد الجندي انه لا يكفر احد مهما كانت اسئلته.

وقال المخرج تامر نادي احنا فضلنا نجيب شيخ حقيقي ينقل رأي الدين مش ممثل يلبس لبس أزهري يقول الكلام اللي احنا كاتبينه عشان يكون الموضوع حقيقي وينهي الجدل.

