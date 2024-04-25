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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام عبية يكشف سر ظهور الشيخ خالد الجندي في مسلسل "صلة رحم"|فيديو

محمد هشام عبيه
محمد هشام عبيه

قال السيناريست وكاتب مسلسل صلة رحم محمد هشام عبيه، “ الدين داخل في قرارات أغلب المصريين مهما اختلفت طبقاتهم الاجتماعيه وان الدين متغلغل في الشعب المصري حتى لو هيعمل شر هيعملوا بس بيحب يعرف رأي الدين”

وأضاف عبيه في مقابله حصريه لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الاعلاميه انجي انور على قناه اي تي سي الفضائيه، أن أراء الشيخ خالد الجندي لينة وليست عنيفه اوحاده حتى لو الموضوع مش مقبول واني من مميزات الشيخ خالد الجندي انه لا يكفر احد مهما كانت اسئلته.

وقال المخرج تامر نادي احنا فضلنا نجيب شيخ حقيقي ينقل رأي الدين مش ممثل يلبس لبس أزهري يقول الكلام اللي احنا كاتبينه عشان يكون الموضوع حقيقي وينهي الجدل.
 

صلة رحم مصر الشيخ خالد الجندي تامر نادي مصر جديدة الشعب المصري

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