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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

حمزة العيلى عن تكريم الراحل أشرف عبد الغفور: ليلة في غاية الرقي

تكريم أشرف عبد الغفور
تكريم أشرف عبد الغفور

أشاد الفنان حمزة العيلى بحفل تكريم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور فى ليلة استثنائية بالمسرح القومي، تحت إشراف الفنان إيهاب فهمي.

وكتب العيلي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ليلة في غاية الرقي لتكريم صاحب السيرة العطرة والتاريخ المشرف الفخم أستاذنا العظيم المحترم أشرف عبد الغفور رحمة الله عليه”.

وأضاف: “شكراً لكل القائمين على الفيلم التسجيلي الراقي الذي وثق رحلة أستاذنا الكبير في المسرح والإذاعة والتليفزيون والسينما”.

وتابع: “شكراً لاحترام وتقدير كل من الأستاذ إيهاب فهمي والدكتور أيمن الشيوي، شكراً للدكتور النقيب أشرف زكي والأستاذ الكبير خالد جلال”.

واختتم حديثه قائلا: “كان تكريماً جميلاً للفنانة والنجمة الرائعة الموهوبة ريهام عبد الغفور والأسرة الكريمة”.

 

تكريم أشرف عبد الغفور

بمشاعر مؤثرة ودموع أثرت في الحضور، احتضنت الفنانة ريهام عبد الغفور، وهي باكية، درع تكريم والدها الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور، الذي تسلمته في حفل كبير أقيم على المسرح القومي؛ تكريما لعطائه ومسيرته الفنية الكبيرة، وذلك في حضور أسرتها التي تظهر لأول مرة، إلى جانب حضور كوكبة من الفنانين والفنانات.

وخلال التكريم، روت الفنانة أحد المواقف مع والدها الراحل، حيث عاتبته عدما علمت من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بتكريمه العام الماضي، في المهرجان القومي للمسرح المصري، دون علمها وحضورها هذا التكريم، إلا أنها وعدته - حينها - أنها ستكون حاضرة في تكريمه القادم؛ وقالت: "ها أنا أحضر اليوم بالفعل في تكريمه وأشعر بوجوده حاضرا معانا الآن، مرتسما بابتسامته الطيبة المعتادة".

وقالت ريهام - خلال فيلم تسجيلي قدم على هامش حفل تكريم والدها: "شكرا على كل الحب الذي أعطيته لي، وتشجيعك المستمر لي، أحبك جدا".

أقيم حفل تكريم اسم الراحل أشرف عبد الغفور تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ونظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

 

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