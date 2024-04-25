تعيين حسام الجراحي نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة السلع التموينية لمدة عام

أعلنت البورصة السلعة في مصر بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 1115 لسنة 2024 والصادر فى 22 من ابريل 2024، بتعين حسام احمد الجراحي – نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة عام.

وبحسب البيان، شغل حسام الجراحى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة السلعية - مصر، منذ الاول من ديسمبر عام 2023 حتى تاريخه، فضلا عن خبراته السابقة فى مجال البنوك واسواق المال لسنوات مضت.

وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية - مصر أنه سوف يتم اختيار الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب الجديد للبورصة السلعية مع أول دورة انعقاد لمجلس الادارة.