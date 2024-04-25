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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: 34 زيارة للتفتيش المالي لمتابعة منظومة العمل بالجهاز التنفيذي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.  

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير نصف شهري ،عرضه أحمد دسوقي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة ،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ،خلال الفترة من 1 إلى  إلى 15 أبريل الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وتبين من التقرير أنه تم، خلال الفترة المذكورة، توجيه 34 من الزيارات التفتيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع  11زيارة لمجالس القرى ( باروط ،بني عدي ،بدهل ،أهناسيا الخضراء ،ابسوج ،تلت ،جزيرة ببا ،شنرا ،اشمنت ،بني عدي ،قمبش )، و14 زيارة على المنشآت الطبية والوحدات الصحية ،والتي شملت).


وحدة باروط ،الإدارة الصحية بحي مقبل ،الزيتون ،بياض العرب ،عطف إفوه ،ادريجة ،تزمنت الغربية ،بدهل ،اهناسيا الخضراء اشمنت ،بني عدي ،طنسا بني مالو ،اهناسيا  الخضراء، قمبش)

بجانب 9 زيارات على بعض المديريات والقطاعات الخدمية ،  منها 3 زيارات في قطاع التعليم ( مدرسة الأقباط الإعدادية بنين،جمال عبد الناصر الإبتدائية المشتركة ، الهلال الإبتدائية المشتركة ) وز زيارات في قطاع الزراعة (إدارتي  ببا وأهناسيا الزراعية ، وجمعية سدس ) بجانب وحدة التضامن بأهناسيا الخضراء ووحدة بياض العرب البيطرية وديوان عام مديرية الشباب والرياضة ، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوى ، وقد تم رصد عدد من  حالات الغباب وترك عمل خلال تلك الفترة.  

هذا وقد  كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في  :حالات الغياب وترك العمل  ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع  استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم  اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.

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