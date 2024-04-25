استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة مكبرة لمنع الإشغالات وتحرير5 محاضر و18حالة إزالة بالبساتين

شنت الأجهزة التنفيذية بحى البسانين بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتم

تحرير عدد ٥ محاضر ، و١٨ حالة إزالة إدارية، وتم رفع كافة صور الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى، وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات التى تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات مستمرة لإعادة الوجه الحضارى للقاهرة .

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