أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق يزور نادي اليخت بالإسكندرية

زار الملك السابق أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق بصحبة أسرته مقر نادي اليخت بالإسكندرية، وكان في استقباله عماد قبطان رئيس مجلس إدارة النادي، وسارة سرور عضو مجلس الإدارة.



وحرص أحمد فؤاد الثاني على تفقد أروقة النادي العريق، وقاعة كبار الزوار التي تضم مجموعة نادرة من مقتنيات الملك الراحل فاروق التي أهداها رجل الأعمال المصري اللورد يشار حلمي للنادي.



رافق " فؤاد" أثناء الزيارة الأمير محمد على وزوجته الأميرة نوال ظاهر، والمؤرخ الدكتور ماجد فرج المتحدث الرسمي للملك السابق وزوجته، وكان في استقبالهم من النادي هبة الشربيني عضو مجلس الإدارة واللواء طارق هيكل المدير التنفيذي وهايدي الشافعي رئيسة اللجنة الثقافية .



وأهدى مجلس إدارة نادي اليخت في ختام الزيارة الدرع التذكاري للملك أحمد فؤاد الثاني الذي أشاد بحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة وتوجه بخالص الشكر للنادي.