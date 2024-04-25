برلمانية: تحرير سيناء تجسيد لبطولات وتضحيات عظيمة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن

هنأت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، لافتا إلى أن هذا اليوم سيظل شاهدا على البطولات والتضحيات الغالية التي قدمها ويقدمها الجيش المصري العظيم للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن.

وأكدت عليش في بيان لها اليوم، إن استرداد مصر لأراضيها في 25 أبريل، بعودة سيناء كاملة لأحضان الوطن بسواعد أبنائها البواسل القادرين على صون وحماية الأمن القومي المصري، والدفاع عن الأمن القومي العربي في المنطقة، فكانوا خير مثالٍ يُجسد مفهوم العزة والكرامة والوطنية والتضحية والفداء من أجل الوطن.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذا الانتصار العظيم يُجسد إرادة خير أجناد الأرض، الذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد جزء غال وثمين من أرض مصر الأبية، في ملحمة وطنية رائعة صنعها أبطال القوات المسلحة، بعهد ظلوا وصدقوا الله عليه، فحفظوا وطنهم، وجعلوا للأعداء كيدهم في نحورهم، حتى في الأونة الأخيرة لم تنجح أية محاولات للنيل من مصر ووطنها وشعبها، فكانت سيناء مقبرة للإرهاب كما كانت مقبرة للغزاة والمستعمرين من قبل.

وأشادت عليش، بما شهدته سيناء من تطور وتنمية شاملة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "لقد وصلت أيادي التعمير والتنمية، فلم يبقى شبرا إلا وصلت إليه المشروعات التنموية الضخمة التي تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية والصناعية، لافتة إلى أن عدد المشروعات في محافظة شمال سيناء بلغ نحو 152 مشروعًا، ووصلت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة بخطة عام 22/2023 بحجم استثمارات تبلغ 7,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 27,4% عن خطة 21/2022، وفق الموازنة العامة المصرية.