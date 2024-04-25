بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية

نجحت دورية في أعالي البحار تابعة للبحرية الملكية المغربية، اليوم الخميس، على بعد 380 كيلومترا جنوب غرب الداخلة، في انقاذ مركب هجرة غير شرعية من الغرق.

وأوضح البيان الصادر عن القوات المسلحة المغربية أن المركب كان يحمل علي متنه 85 شخصا كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وذكر البيان أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم - والمنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء - تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء الدخيلة (جنوب الداخلة) وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.