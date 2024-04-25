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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يد الزمالك يتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، بعد فوزه على سكيكدة الجزائري،بنتيجة 30 - 26، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

قدم لاعبو الزمالك، أداء مميزاً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 20 - 12، وفي الشوط الثاني، واصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 30- 26.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مع نظيره الترجي التونسي،  يوم السبت المقبل، على صالة المركب الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية، في نهائي البطولة.

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، ومجدي أبو المجد مديراً فنياً، وإيهاب محسن مدرباً عاماً، ومحيي صلاح  مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي أبو وردة إدارياً، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكاً، وعلاء الدين أحمد محللاً للأداء، ومحمد علي مسؤولاً للمهمات.

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