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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. وزير الدفاع يشارك في حفل تخريج طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية

جانب من حفل التخرج
جانب من حفل التخرج


شارك  وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الخميس)، حفل تخريج الدفعة (82) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وذلك في مقر الكلية بالعيينة.

وعبر منصة اكس؛ غرد الأمير خالد بن سلمان عبر صفحته على قائلا  "أبارك للخريجين تخرجهم وانضمامهم لساحات المجد والفخر، مستندين إلى إرث شامخ، وتاريخ عظيم، وبطولات خالدة، وأسأل الله أن يكونوا درعاً حصينة للوطن، ويسدد على طريق الحق خطاهم".


وتضمن الحفل، عرضاً عسكرياً مع إعلان النتائج، كما تسلّم وزير الدفاع هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.

وبدوره؛ أشار قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي الحضيف، الي أن الخريجين نهلوا من مختلف المعارف المدنية والعسكرية بما يجعلهم مؤهلين وقادرين على أداء مسؤولياتهم وأدوارهم العسكرية مع زملائهم في القوات المسلحة.

ولفت الي أن من بين الخريجين عدداً من الأشقاء من مملكة البحرين، والجمهورية اليمنية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية السودان.

وفي كلمة الخريجين، أكد رقيب أول الكلية ظافر بن محمد السبيعي، جاهزية الخريجين لمشاركة زملائهم بالقوات المسلحة في الدفاع عن الدين ثم الملك والوطن، معبراً عن جزيل شكرهم لوزير الدفاع على تشريفه ورعايته حفل تخريجهم. 

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