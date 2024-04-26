ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين

قال النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ، ان ذكري تحرير سيناء لا ينسي، والتي ستظل رمزا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على ارض الفيروز، مشيرا إلي أن عيد الابطال هو عيد الشرف والكرامة و العزة .

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الأعمار الذي تتبناه الدولة المصرية في سيناء بناء على توجيهات الرئيس السيسي ،هو أحد أهم ركائز تحقيق الأمن بسيناء العزيزة، مشيرا الي ان الدولة تتبي إقامة مشروعات ضخمة في كل القطاعات ، فأرض سيناء دائمًا في القلب من الوطن ومنَّا جميعًا، معرباً عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء التي تعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض الفيروز.

ووجه النائب سيد حجازي، التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء العظيمة، كما وجه تحية إجلال وتقدير وعرفان لأرواح جنود قواتنا المسلحة الذين تركوا أمامنا نموذجًا عظيمًا يحتذى به في كيفية العطاء وبذل الغالي والنفيس من أجل حماية وطنهم وبلدهم الغالي مصر العزيزة القوية.

وأوضح حجازي أن أرض سيناء مصرية حررناها بدماء شهدائنا الأبرار وسوف تظل مصرية إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها داعين الله العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحقق التقدم والاستقرار.