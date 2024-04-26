خطوات ونصائح هامة للشباب قبل التفكير في فتح مشروع.. فيديو

خصص برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد فقرة خاصة عن صناعة الأعمال والمشاريع التنموية الصغيرة، مع استشاري تسويق ومشروعات.

وقال، إن هناك خطوات يجب تطبيقها لبدء فكرة صناعة الأعمال والمشاريع، متابعا: "لو هتعمل أول مشروع في حياتك لازم تكون الفكرة متعارف عليها ومنتشرة".



واسترسل: المشاريع التقليدية في البداية، قد تساهم في وضع أولى خطوات النجاح، موضحا أن المشاريع لها 3 أنواع، أحدهما صاحب مال كبير وآخر صاحب مال متوسط والأخير عدم توفر رأس المال.



وأضاف: لا يوجد نجاح لأي مشروع بدون رأس مال أو خبرة أو مهارة أو مجهود، مشددا على أن التسويق الالكتروني من أهم الخبرات والمهارات، التي يعتمد عليها سوق الأعمال.