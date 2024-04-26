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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أوقفوا إزالة متحف وبيت الخزاف العالمي نبيل درويش.. ندوة بالصحفيين السبت

صدى البلد

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة تحت عنوان (أوقفوا إزالة متحف وبيت الخزاف العالمي نبيل درويش) يوم السبت المقبل 27 أبريل الساعة 6 مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.

 

يشارك في الندوة الدكتور. نوال أحمد إبراهيم، رئيس قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية، والرسام الفنان التشكيلي محمد عبلة، والفنان التشكيلي والناقد سيد هويدي، والفنان الخزاف محمد القماش، والفنان الخزاف أسامة إمام ممثل إفريقيا بأكاديمية الخزف في سويسرا، ومن أسرة د. نبيل درويش، ابنته د. سارة درويش الأستاذ المساعد بالكونسرفتوار، وعدد من طلاب قسم الخزف في كلية الفنون.

وكانت أسرة الخزاف العالمي الراحل نبيل درويش قد تلقت تنبيهًا بسرعة إخلاء المتحف لتعارضه مع توسعة الطريق الدائري في نطاق مركز أبو النمرس.

 

والخزاف العالمي نبيل درويش يعد رائدًا لفن الخزف المصري وعلمًا من أعلامه في العالم.

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الصحفيين نقابة الصحفيين نبيل درويش كلية الفنون التطبيقية محمد عبلة

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