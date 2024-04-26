دوري أبطال أفريقيا.. زحام في المقاهي والكافيهات لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي

تجمعت أعداد كبيرة من الجماهير المصرية عشاق الساحرة المستديرة أمام الشاشات فى المقاهى لمشاهدة مباراة الاهلي أمام نظيره مازيمبى في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا"



مرت 43 دقيقة من مباراة النادي الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي حتى الآن.

وشهدت الدقائق السابقة سيطرة كاملة للنادي الأهلي وسط خطورة على مرمي مازيمبي، وإضاعة اكثر من فرصة محققة للتسجيل لولا تألق حارس المرمي للفريق الكونغولي.

ويُدير المباراة ، الحكم الكينى بيتر واريرو كاماكو ، ويعاونه جليبريت شيرويت وستيفن أونايانجو، والحكم الرابع الجامبى لامين جامييه وتم تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس حكمًا لتقنية الفيديو ويساعدها الجزائرى لحلو بن براه.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي يواجه مازيمبي الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط:

عمرو السولية - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم:

أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف ومحمود متولي ومحمود كهربا ورضا سليم وحسين الشحات ومحمد مجدي ‏أفشة وكريم وليد وإمام عاشور وأنتوني موديست.‏