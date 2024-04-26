تراجع مستمر أمام الدولار.. العدوان على غزة يلقي بظلاله على الشيكل الإسرائيلي

ألقت الحرب على غزة بظلالها على الوضع الاقتصادي لدولة الاحتلال وواصل الشيكل الإسرائيلي تراجعه أمام الدولار وفي تداولات اليوم الجمعة وانخفض بنسبة 0.12%، ليستقر عند مستوى 3.802 شواكل لكل دولار، بعد يوم من انخفاض أكبر شهده الشيكل أمس الخميس.

وخلال عطلة عيد الفصح اليهودي، التي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر 7 أيام، شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضا حادا مقابل العملات العالمية الرئيسية أمس الخميس، وفقا لصحيفة جلوبس العبرية.

ويعود تراجع الشيكل إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، وفق صحيفة جلوبس، لا سيما مع الإشارة إلى المخاوف من تصاعد الصراع مع إيران والوضع المرتقب بشأن عملية اجتياح بري علي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في السوق.

كما ساهم تخفيض تصنيف ستاندرد آند بورز الأخير للاقتصاد الإسرائيلي إلى إضعاف المعنويات المحيطة بالشيكل.