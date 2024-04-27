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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان: مدينة بني سويف الجديدة تستقبل وفداً صينيا لبحث أوجه الاستثمار بالمدينة

صدى البلد

 صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن مدينة بني سويف الجديدة استقبلت، بمقر جهازها، وفد مستثمرين صينيين، لبحث أوجه الاستثمار الصيني بالمدينة، وذلك في إطار الاهتمام بالاستثمار الأجنبي، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين،  لجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، وكذا دفع عجلة التنمية بالدولة.

وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم استقبال الوفد الصيني بحضور المهندس عصام بدوي، المشرف على مدن شمال الصعيد ، ومسئولى الجهاز،  وقد حضر عن الوفد الصيني سونج ون باو، رئيس اللجنة السداسية لمدينة ييتشانج، وجانج هونج شين، رئيس مدينة أي دو، و وانج خوا رئيس منطقة زي جوي، وتشين جاو شوان، رئيس منطقة تشانج يانج، وجو جي رونج، رئيس منطقة وو فانج، ولو جين مدير مصنع "أنجل ييست إيجيبت لصناعة الخميرة الصيني " المقام بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة على مساحة ١٢٣٧٣١،٨ م٢، والذي يعد المصنع المصنف الأول على مستوى الشرق الأوسط والثاني عالمياً من حيث الإنتاج بطاقة إنتاجيه له ١٥٠٠٠٠ علبة خميرة جافة سنوياً، و ٦٨٠٠٠ عبوة مكسبات طعم سنويا، ويصدر منتجاته لنحو ١٦٥ دولة حول العالم.

واستهل المهندس أحمد عبد الجابر، اللقاء بعرض نبذة عن المدينة، وما تتميز به من موقع استراتيجي متميز، نظراً  لقربهاً من المحافظة الأم ( بني سويف)،  حيث تبعد عنها بحوالي ٢ كم وكذلك قربها من القاهرة، وأنها من المدن المكتملة المرافق والبنية التحتية،   كذلك تتميز بتوافر الأيدي العاملة مما يجعلها عنصرا جاذبا للاستثمار.

كما تم استعراض أوجه الاستثمار المختلفة بالمدينة، والتي تستوعب العديد من الأنشطة الصناعية و الخدمية والسكنية والترفيهية.

و في كلمة لرئيس الوفد الصيني، تم توجيه الشكر لرئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولي الجهاز، على حسن الاستقبال، كما أعرب عن سعادته بتلك الزيارة، وما لمسه من مجهود مبذول من جهاز المدينة لدعم الأنشطة الصناعية مما كان له أثر في البدء في اتخاذ إجراءات تشييد عدد من المشروعات الصناعية داخل مدينة بني سويف الجديدة.
ووجه رئيس الوفد الدعوة للمستثمرين بمدينة بني سويف الجديدة لزيارة دولة الصين، وذلك لدعم وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والصيني.

الاسكان والمرافق الاستثمار الصيني الدكتور عاصم الجزار بنى سويف الجديدة جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديد عاصم الجزار وزير الإسكان

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