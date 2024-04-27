عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد جريمة ضحية شبرا .. خفايا وأسرار «الدارك ويب» وخطورته |فيديوجراف

الدارك ويب يهدد أمن
"الدارك ويب" يهدد أمن أطفالنا

أثارت حادثة مقتل طفل في شبرا الخيمة وانتزاع بعض أحشائه استياءً كبيرًا، وأيضًا لفتت الأنظار مرة أخرى إلى خطورة ما يسمى بـ "الدارك ويب" أو الويب المظلم.  

ونكشف في الفيديو التالي تأثير الدارك ويب القاتـ ـل وكيف أصبح يُهدّد أمن أطفالنا خاصة بعد الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة شبرا الخيمة، وآخر تفاصيل ومفاجآت القضية التي هزت السوشيال ميديا ويتحدث عنها الجميع.

 

 

وبحسب بيان للنيابة العامة المصرية فإن التحريات قد توصلت إلى مرتكب الواقعة والذي أقرّ بدوره بمقتل الطفل بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية.

الدارك ويب ضحية شبرا جريمة ضحية شبرا الدارك ويب يهدد أمن أطفالنا تجارة اعضاء طفل شبرا الخيمة جريمة طفل شبرا الخيمة جريمة بشعة شهدتها مدينة شبرا الخيمة النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

بيانات مغلوطة| مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مرتبات مجزية.. فرص عمل مميزة للشباب | الحق قدم

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

ترشيحاتنا

تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد بعد دخولها المستشفى

إخماد حريق في جمعية خيرية بالخليفة | صور

إسرائيل تعلن تأجيل اجتياح رفح الفلسطينية بـ«شرط واحد»

بتهمة بنشر أخبار كاذبة في وفاة طالبة جامعة العريش..11 شخصا يواجهون هذه العقوبة

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 8.5 مليار جنيه في أسبوع

دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم كلثوم والعندليب|سعد لمجرد يزور قبور عدد من نجوم الفن الراحلين بمصر.. صور

حبست زوجها وقدّمت تنازلات للفن وتصدرت التريند.. ما لا تعرفة عن ميار الببلاوي

خبير تغذية علاجية يكشف فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

فرنسا تعلن مفاجأة داخل هذا النوع من المياه| تفاصيل

فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ