بعد جريمة ضحية شبرا .. خفايا وأسرار «الدارك ويب» وخطورته |فيديوجراف

أثارت حادثة مقتل طفل في شبرا الخيمة وانتزاع بعض أحشائه استياءً كبيرًا، وأيضًا لفتت الأنظار مرة أخرى إلى خطورة ما يسمى بـ "الدارك ويب" أو الويب المظلم.

ونكشف في الفيديو التالي تأثير الدارك ويب القاتـ ـل وكيف أصبح يُهدّد أمن أطفالنا خاصة بعد الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة شبرا الخيمة، وآخر تفاصيل ومفاجآت القضية التي هزت السوشيال ميديا ويتحدث عنها الجميع.

وبحسب بيان للنيابة العامة المصرية فإن التحريات قد توصلت إلى مرتكب الواقعة والذي أقرّ بدوره بمقتل الطفل بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية.