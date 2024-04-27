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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير التعليم يتفقد أعمال إنشاء المدرسة الرسمية الدولية بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في الغربية اليوم

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، موقع الأعمال الإنشائية لـ المدرسة الرسمية الدولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا، والتى يتم إنشاؤها على مساحة 6672.87، بعدد فصول 56 فصلا، وتضم قاعات إدارية، ومكتبتين، و2 معمل كمبيوتر، بالإضافة إلى معملين للعلوم، وقاعة متعددة الأغراض، فضلا عن قاعة لممارسة الألعاب الرياضية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن افتتاح هذه المدرسة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في المدارس الرسمية الدولية بمختلف محافظات الجمهورية، باعتبارها نموذجا تعليميا متميزا يقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وبمصروفات مناسبة.

من جانبه، ثمن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الجهود التي يبذلها الدكتور رضا حجازي لتطوير المنظومة التعليمية وافتتاح نماذج تعليمية متنوعة تساهم في رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل جميع الجهود للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وصل صباح اليوم، السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الغربية، وذلك لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسى 2023 /2024.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة والاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسى 2023 / 2024.

ويرافق الوزير والمحافظ خلال جولتهما، اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور محمود حجاج، مدير عام الإدارة العامة للتواصل والدعم، وناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وخالد حمدان، وكيل المديرية، والمهندس محمد رمضان سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

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