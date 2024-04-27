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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، بتجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدتي القوزح وعيتا الشعب.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بقذائفها والأسلحة الرشاشة، بلدات الناقورة، وحامول، وعلما الشعب، والماري، وميس الجبل، تزامناً مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء الجنوب.
وأكد مسؤول كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، إن إسرائيل بحاجة إلى تصعيد هجماتها في لبنان من أجل تحقيق الهدوء.

وقال: هناك طريقة للخروج من الوضع، وهو زيادة الهجمات.

وأضاف المسؤول للصحيفة الأمريكية: "لا يمكن لإسرائيل أن تتوقف الآن، إنه خطر على المنطقة بأكملها".

ووفقا له، من المستحيل تجنب مواجهة كبيرة وواسعة مع حزب الله في لبنان، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من الحرب التي شملت تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

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