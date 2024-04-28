الجمهورية: المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه غزة

شددت صحيفة "الجمهورية" أن المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بضرورة تحمل مسؤولياته لمنع التصعيد الإسرائيلي المستمر في حربه على قطاع غزة، والانتهاكات غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، والتهديد المتواصل باجتياح رفح جنوبي القطاع.

وأشارت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد، إلى أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلزام الجانب الإسرائيلي بإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي لإعاشة أكثر من 2.5 مليون شخص وبصورة مستمرة.

وقالت إن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات مستمرة يتطلب تكاتف كل جهود المجتمع الدولي من أجل تنفيذ القرارات الأممية بوقف الحرب فورًا، والمُضي قدمًا في المسار السياسي لحل الدولتين، وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لكي يعم السلام والأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

