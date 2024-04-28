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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق دورة التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة اليوم بمركز سقارة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة،  اليوم الأحد، دورة التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري.

ويستفيد منها 28 متدرب من إدارات التنسيق الحضاري والهندسة والتخطيط العمراني بالمحافظات، ويتضمن المحتوي التدريبي للدورة مفاهيم ومستويات التخطيط والتنمية العمرانية، ومنهجية إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية، والتحديات والقضايا التي تواجهه إعداد المخططات الاستراتيجية، والتعريف بالفرق بين الآثار والتراث والقوانين المنظمة للعمل بها والإدارات المعنية، ومشروع الهوية البصرية لتسويق للهوية المصرية ومبادرات التنسيق الحضاري، ودور الجهاز القومي في الحفاظ علي التراث "المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز"، وحدود وأسس الحفاظ علي المناطق ذات القيمة المتميزة، بالإضافة إلي تعريف دور المحافظات في تعزيز السياحة التراثية، ودور المنظمات الدولية في الحفاظ على التراث الثقافي والمادي، وكيفية احياء الهوية البصرية والطابع العمراني لأقاليم مصر، ومعيار الحفاظ علي الطابع للأحياء بالمدن .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ان مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة مستمر في تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات، وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحفظاتهم، موضحا أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.

هشام امنة التنمية المحلية مركز سقارة اليوم دورة التخطيط العمراني

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