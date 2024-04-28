وزير خارجية فرنسا: سنطرح مقترحات لمنع الحرب بين حزب الله وإسرائيل

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أنه يزور لبنان لتقديم مقترح للتهدئة لتفادي حرب بين حزب الله وإسرائيل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال سيجورنيه إنه سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين اليوم الأحد بهدف تهدئة التوتر بين جماعة حزب الله وإسرائيل ومنع نشوب حرب.

وأضاف بعد أن زار قوات حفظ السلام في الناقورة بجنوب لبنان “إذا نظرت للوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوب لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة”.

وتابع قائلا “سأوصل رسائل وأطرح مقترحات على السلطات هنا لدفع هذه المنطقة للاستقرار وتجنب نشوب حرب”.