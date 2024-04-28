أحمد الفيشاوي يرقص ويغني مع حسن شاكوش.. شاهد

نشر الفنان أحمد الفيشاوى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء حضوره حفلا مع حسن شاكوش.

وعلق أحمد الفيشاوى قائلا : “شكرًا على الصراخ، اعمل بجد واحتفل بجد أكثر” وظهر فى الفيديو وهما يرقصان ويغنيان سويا.

حل الفنان أحمد الفيشاوي، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج "على المسرح" المذاع على قناة " الحياة".

وقال الفيشاوي : انا مش بندم على أي تاتو عملته ومش بمسح تاتو عشان أعمل تاتو جديد".

وتابع:" التاتو من أيام الفراعنة وأنا فرعوني، والفراعنة كانوا بيرسموا على جسمهم ".

وأكمل احمد الفيشاوي :" التاتو فلكلور شعبي وأي تاتو أنا عمله مقتنع بيه ومش بفكر أشيله أو أغيره".

وكشف الفيشاوي سبب عدم مشاركته في فيلم ولاد رزق 3 الذي يتم تصويره حاليا؟، قائلا:" مكنش فيه توافق في الوقت بما يسمح لي المشاركة في ولاد رزق 3 "، مضيفا:" الوقت مكنش سامح لمشاركتي في فيلم ولاد رزق 3 ".

وأكمل: "مواعيد تصوير الفيلم لم تتوافق مع مواعيدي وبالتالي اعتذرت عن المشاركة في الفيلم "، مضيفا: "لم أنسحب بسبب نجومية أي بطل من ابطال الفيلم على حسابي ".

وتابع الفيشاوي: "أنا راضي عن مشاركتي في فيلم عادل مش عادل والمنتج راضي عن إيرادات الفيلم".