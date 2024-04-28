التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة دريمز الغاني اليوم الأحد على استاد بابا يارا، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "التشكيل المتوقع للزمالك أمام دريمز الغاني: محمد عواد.. عمر جابر.. أحمد فتوح.. حمزة المثلوثي.. حسام عبد المجيد.. دونجا.. زياد كمال.. أحمد زيزو.. مصطفى شلبي.. الجزيري.. سامسون"

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب “بابا يارا” في تمام السابعة مساء اليوم الأحد.