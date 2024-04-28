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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع مظاهرات في تركيا لدعم طلاب الجامعات الأمريكية المؤيدين لفلسطين

مظاهرة في تركيا
مظاهرة في تركيا

نظم أعضاء اتحاد الشباب التركي مظاهرة في العاصمة أنقرة، اليوم الأحد، لدعم مظاهرات طلاب الجامعات الأمريكية المؤيدة لفلسطين.

وتجمع أعضاء اتحاد الشباب التركي أمام السفارة الأمريكية في أنقرة، وهتفوا "قضية فلسطين هي قضية تركيا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي كلمة له خلال المظاهرة، قال رئيس الاتحاد قاياهان جتين: "اجتمعنا هنا اليوم لنحيي مقاومةً وحراكا شعبيا مهما جدا".

وتابع: "لقد بدأت انتفاضة دولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية، أكبر داعم وراعي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل الصهيونية".

ولفت إلى أن الحراك الطلابي المناهض لممارسات إسرائيل في فلسطين، سينتشر من جامعة إلى أخرى. وأردف: "الجامعات باتت أماكن كفاحنا لوقف هذه الإبادة الجماعية.

وتابع : ندعو جميع المجتمعات الجامعية إلى أن نكون يداً واحداً من أجل دعم هذا الحراك الطلابي الذي بدأ يتعاظم في جميع أنحاء العالم".

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