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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. تدشين سينما المكفوفين في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

سينما المكفوفين
سينما المكفوفين

قال الفنان محمد جلال مؤسس سينما المكفوفين بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إنه أخبر الإعلامية المغربية هناء العايدي منذ عامين برغبته في تدشين سينما للمكفوفين بمصر، فأفصحت له عن التقنية المستخدمة في المغرب.

وأضاف "جلال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين بسنت مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: "اقترحت سينما المكفوفين على إدارة الهرجان ورحبت بذلك، وهناك 3 طرق، أولا عرض الفيلم في ظل وجود مترجم للصورة على أن يحصل كل متفرج على سماعة".

وتابع مؤسس سينما المكفوفين بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: "الطريقة الثانية، ما بين كل مشهدين توجد فترة صمت لشرح الصور أو أهم ما في الصورة، وطبقنا هذه الطريقة في المهرجان، وكان الحضور من كل الناس وليس المكفوفين فقط، وفوجئت بردود الأفعال".

وواصل: "هناك مواصفات للأفلام التي نعرضها، أولا يجب أن لا يكون الحوار كبيرا، ثانيا، الأفلام يجب أن تكون مصرية حتى لا نضطر إلى ترجمة الأفلام الأجنبية، ونطور في الفكرة حتى تكتمل بعد تطبيقها لأول مرة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير".
 

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