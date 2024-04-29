غرفة الملابس تكرم المتميزين في الدورات التدريبية

قام الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات والمهندسة بهية نظيم و المهندس إيهاب العسكري عضوى مجلس إدارة الغرفة بتوزيع شهادات التقدير علي عدد من المتميزين و الحاضرين للدورات التدريبية التي نظمتها الغرفة خلال العام المنقضي في مختلف التخصصات وبحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة .

و قالت المهندسة بهية نظيم ان الغرفة حرصت علي تنظيم دورات في المجالات التي يحتاجها القطاع ومن أهمها التسويق الالكتروني و الذي يساهم في تنشيط المبيعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي و قد شهدت تلك الدورات اقبالا كبيرا من الأعضاء نظرا لفائدتها الكبيرة وقد تناولت الدورة أربع مستويات تدريبية و بإجمالي 24 ساعة تدريبية .

و أشار المهندس إيهاب العسكري عضو مجلس إدارة الغرفة الي تنظيم الغرفة لدورات تدريبية عن " تحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية" بمحافظتي الإسكندرية و بورسعيد و بحضور اكثر من 100 متدرب من العاملين بالقطاع للتعريف بأحدث التطورات في النظام التجاري العالمي واللوائح والقوانين المنظمة للتصدير،والمهارات المطلوبة وفتح أسواق جديدة بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات لتحقيق التنمية المستدامة لصادرات القطاع.

و شدد الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة علي التطوير الإداري للغرفة و التنوع في تقديم الخدمات لكافة الأعضاء في أسرع وقت وباستخدام كافة وسائل التواصل الحديثة و العمل علي تطوير قاعدة بيانات الأعضاء و أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المصانع و نشر كافة الخدمات و تلقي كافة الاستفسارات و حلها بالتعاون مع كافة الجهات الداخلية والخارجية المختصة.