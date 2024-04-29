مستشار وزير السياحة الأسبق: نحتاج لزيادة الطاقة الفندقية في جميع أنحاء مصر|فيديو

قال سامح سعد مستشار وزير السياحة الأسبق، إن بني سويف تحتوي على كهف "سنور" ، وهو من قبل التأريخ، مؤكداً أن هذا الكهف اكتشف منذ 1994، و لم يتم ألقاء الضوء عليه إلا مؤخراً.



وأضاف "سامح سعد" خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه يجب أن يتم التوسع في بناء وزيادة الطاقة الفندقية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



وأشار وزير السياحة الأسبق إلى، أن الطاقة الفندقية في مصر تبلغ 225 ألف غرفة فندقية بترخيص وزارة السياحة، و72% منهم بين محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، و18 % بين القاهرة و الأقصر و أسوان، متابعاً:" أحنا محتاجين الرقم يكبر على مستوى باقي المحافظات"