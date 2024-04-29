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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشييع جنازة السيناريست عصام الشماع من مسجد السيدة نفيسة

صدى البلد

شيعت منذ قليل جنازة السيناريست عصام الشماع بعد صراع طويل مع المرض، من مسجد السيدة نفيسة .

 

وحضر الجنازة أفراد أسرته وعدد من أصدقاء العيلة المقربين وبعض الفنانين ابرازهم ابرزهم محمود قابيل، أحمدالسعدني، محمد محمود عبد العزيز، ومحمد مرزيان. 


 

نبذة عن السيناريست الراحل 

بدأ عصام الشماع حياته فى دراسة  الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس في عام 1982. وله العديد من الأعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة. 

 

في 2011 تم انتخابه كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

 

أهم أعماله

 

ومن أهم أفلام عصام الشماع أخلاق العبيد والكبريت الأحمر ج2 والكارما والفاجومي وقمر 14 ونافذة علي العالم وأسلحة دمار شامل، كما قدم فيلم علمني حبك ورجل في زمن العولمة وراندفو. 


 

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