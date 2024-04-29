عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأول مرة منذ 1990.. الدولار يتجاوز 160 ينًا يابانيا

صدى البلد

واصل الين الياباني هبوطه مسجلاً مستويات 160 يناً لكل دولار، وهو أقل مستوى منذ أبريل 1990.

 

ولامست العملة اليابانية اليوم الإثنين التاسع والعشرين من أبريل لفترة وجيزة مستويات 160.3 ين لكل دولار، لكن أداء العملة تعزز في منتصف الجلسة عند 156.5 ين لكل دولار.

وأعلن  Commonwealth Bank of Australia أن وزارة المالية في اليابان من المتوقع أن تنشر إحصاءات التدخل في السوق عن الفترة من 28 مارس  وحتى 26 أبريل غداً الثلاثاء. لكنه أضاف أنه على الرغم من ذلك فإنه لم ترد أي تقارير إعلامية تؤكد حدوث تدخل.

وأضاف: ربما يعكس تقلب الين اليوم مدى تقلب السوق وسط السيولة الضعيفة. نحن لن نتلقى على الأرجح تعليقات من المسؤولين اليابانيين اليوم لأنه يوافق عطلة رسمية.

وكانت السلطات اليابانية حذرت مراراً من التحركات المفرطة على مستوى الين، لكنها لم تفصح عن تصريحات رسمية بشأن تعزيز أداء العملة.

وشكك بعض مراقبي السوق في مسألة تدخل السلطات عند مستويات 155 يناً لكل دولار. ويواصل الين تراجعه وسط ارتفاع الدولار، في ظل تراجع توقعات خفض معدل الفائدة.

وكان بنك اليابان أبقى على معدل الفائدة يوم الجمعة الماضي في خطوة وافقت التوقعات، لكنه رفع توقعاته للتضخم عن العام المالي الجاري  عند مستوى يتراوح ما بين 2.5% و3%. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

خاص | بعد توصيات الرئيس السيسي بشأن تخصصات المستقبل.. صدى البلد ينشر إستراتيجية التعليم العالي للتطبيق

بشرى سارة بأسعار الذهب تحدث لأول مرة منذ 2022.. فيديو

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

هل النوم على البطن حرام؟.. انتبه لـ13 حقيقة لا يعرفها كثيرون

سيطرة مصرية.. وزير الرياضة يهنئ علي فرج ونوران جوهر بطلا «الجونة الدولية للإسكواش»

جدل داخل إسرائيل بسبب خسائر الحرب على غزة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

الداعية محمد أبو بكر يتبرأ من تهمة التشهير بالإعلامية ميار الببلاوي

شاهد | اشتباكات في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية وأسر الرهائن

خاص | توجيهات رئاسية.. التعليم العالي تكشف الاستفادة من تجارب كوريا وألمانيا في الجامعات التكنولوجية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتحـ ار هتلر وزوجته إيفا براون بعد يوم من زواجهما.. ما السبب؟

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

«مش الليمون ولا البصل».. أكلات شهيرة في شم النسيم تقوي المناعة

سوريا.. تشييع جنازة الفنانة خديجة العبد

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ