لأول مرة منذ 1990.. الدولار يتجاوز 160 ينًا يابانيا

واصل الين الياباني هبوطه مسجلاً مستويات 160 يناً لكل دولار، وهو أقل مستوى منذ أبريل 1990.

ولامست العملة اليابانية اليوم الإثنين التاسع والعشرين من أبريل لفترة وجيزة مستويات 160.3 ين لكل دولار، لكن أداء العملة تعزز في منتصف الجلسة عند 156.5 ين لكل دولار.

وأعلن Commonwealth Bank of Australia أن وزارة المالية في اليابان من المتوقع أن تنشر إحصاءات التدخل في السوق عن الفترة من 28 مارس وحتى 26 أبريل غداً الثلاثاء. لكنه أضاف أنه على الرغم من ذلك فإنه لم ترد أي تقارير إعلامية تؤكد حدوث تدخل.

وأضاف: ربما يعكس تقلب الين اليوم مدى تقلب السوق وسط السيولة الضعيفة. نحن لن نتلقى على الأرجح تعليقات من المسؤولين اليابانيين اليوم لأنه يوافق عطلة رسمية.

وكانت السلطات اليابانية حذرت مراراً من التحركات المفرطة على مستوى الين، لكنها لم تفصح عن تصريحات رسمية بشأن تعزيز أداء العملة.

وشكك بعض مراقبي السوق في مسألة تدخل السلطات عند مستويات 155 يناً لكل دولار. ويواصل الين تراجعه وسط ارتفاع الدولار، في ظل تراجع توقعات خفض معدل الفائدة.

وكان بنك اليابان أبقى على معدل الفائدة يوم الجمعة الماضي في خطوة وافقت التوقعات، لكنه رفع توقعاته للتضخم عن العام المالي الجاري عند مستوى يتراوح ما بين 2.5% و3%.